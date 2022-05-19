Казанцы вновь пожаловались на пену в озере Средний Кабан — экологи повторно выехали на место

Жители Казани вновь пожаловались на пену, которая сливается с трубы у Танкового кольца в озеро Средний Кабан. Об этом говорится в социальных сетях.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии Татарстана, специалисты ведомства повторно выехали на место. О результатах обследования обещали сообщить позднее.

Несколько недель назад сотрудники Минэкологии республики установили источник сброса пены в дренажную канаву озера Кабан. Выяснилось, что балансодержателем сетей является МУП «Городское благоустройство», которое подлежит федеральному государственному экологическому надзору.

Поводом для приезда специалистов стали жалобы местных жителей. На месте экологи отобрали пробы сточной воды для анализа. Источник сброса на тот момент не был обнаружен.

Диана Жиленкова