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АПЛ «Казань» в Баренцевом море успешно отработала погружение на максимальную глубину

14:59, 19.05.2022
АПЛ «Казань» в Баренцевом море успешно отработала погружение на максимальную глубину
Фото: mil.ru

Многоцелевая атомная подводная лодка c крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М» «Казань» отработала в Баренцевом море погружение на максимальную глубину. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Максимальная глубина для подлодки — 600 м. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме.

Фото: structure.mil.ru

— Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским, — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

В июне прошлого года атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М» прибыла в пункт постоянного базирования в Мурманской области. 7 мая 2021 года подлодку приняли в состав Военно-морского флота России. Церемония проходила в Северодвинске.

Татьяна Леухина
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