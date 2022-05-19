АПЛ «Казань» в Баренцевом море успешно отработала погружение на максимальную глубину
Многоцелевая атомная подводная лодка c крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М» «Казань» отработала в Баренцевом море погружение на максимальную глубину. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
Максимальная глубина для подлодки — 600 м. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме.
— Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским, — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
В июне прошлого года атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М» прибыла в пункт постоянного базирования в Мурманской области. 7 мая 2021 года подлодку приняли в состав Военно-морского флота России. Церемония проходила в Северодвинске.
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