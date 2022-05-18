Друзья Татарстана от Африки до Кавказа — рабочее турне Минниханова перед KazanSummit

С завтрашнего дня в Татарстане начинаются празднования по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Мероприятия стартуют с проведения ежегодного Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit». В его рамках также пройдет форум World Halal Day («Всемирный день Халяль»), на котором будет работать выставка продукции-халяль Russia Halal Expo. В преддверии этих событий президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом ряд стран, где обсудил вопросы сотрудничества и совместного развития.

Сенегал — хороший хаб, чтобы двигаться в Африку

Рабочее турне президента республики началось с поездки в Сенегал. Делегация из Татарстана прибыла в страну 30 марта. Вместе Миннихановым также приехали министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров, представители АО «Казанский вертолетный завод», АО «Ремдизель» и другие. В международном аэропорту Дакара их встретил госсекретарь по делам сенегальцев за рубежом Моиз Диар Дьеган САРР и полномочный посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.

— Мы прибыли в Сенегал с целью расширения торгово-экономического сотрудничества, установления новых деловых контактов, — рассказал Минниханов.

Фото: t.me/rustamminnikhanov

По его словам, в 2021 году товарооборот Татарстана с Сенегалом составил $1,76 млн. Большие перспективы в работе с африканской страной есть в сфере машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства и инновационных отраслей.

В пресс-службе президента добавили, что с 2003 по 2021 год в Сенегал официально поставлено 167 автомобилей КАМАЗ. Также в прошлом году было проведено обучение сенегальских водителей и механиков как на территории их страны, так и в учебном центре ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах.

Глава республики также встретился с президентом Сенегала Маки Саллом. В ходе разговора они пришли к выводу, что держащийся последние два года товарооборот между странами на уровне $2 млн является низким показателем. Рустам Минниханов поблагодарил Салла за возможность посетить страну и отметил важность поиска надежных партнеров для Татарстана. В Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов, и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше в другие страны Западной Африки, подчеркнул президент РТ.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Туркменистанские студенты как связующее звено

24 апреля глава Татарстана прибыл во дворец конгрессов «Рухыет» в Туркменистане, где состоялась его встреча с президентом государства Сердаром Бердымухамедовым. Минниханов еще раз уже лично поздравил его с победой на выборах президента Туркменистана (выборы прошли 12 марта, Бердымухамедов набрал 72,97% голосов). Вместе они осмотрели выставку, посвященную национальному празднику — Дню скакуна и туркменского алабая.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В 2022 году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Туркменистаном. Татарстан активно сотрудничает в ведении российско-туркменских отношений. Так, в Ашхабаде работают филиалы ведущих компаний Татарстана: ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», «КЭР-холдинг». По контракту поставлено 1 982 КАМАЗа. Казанский вертолетный завод поставил в Туркменистан «Ансат» для оказания неотложной скорой помощи населению, еще поставлен медицинский МИ-17-1В. Зеленодольский завод им. Горького поставил два скоростных пассажирских судна проекта А 145.

Руководители обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. По словам Минниханова, в 2021 году объем товарооборота между республикой и Туркменистаном составил $77,5 млн. Бердымухамедов заверил в готовности продолжать традицию тесного сотрудничества с Татарстаном как с одним из экономически и промышленно развитых регионов России.

— Ну и я должен сказать, что туркменские студенты, их порядка пяти тысяч, — я всегда слышу о них только прекрасные отзывы. Это некое связующее звено между Туркменистаном и Татарстаном, — отметил президент Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Рис из Мьянмы

Третьим местом в турне главы Татарстана стала Мьянма — он прибыл в страну 27 апреля. В международном аэропорту города Нейпьидо его встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Мьянме Николай Листопадов, а также замглавы МИД страны.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

Рустам Минниханов на встрече с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы У Аун Найном обсудил возможности для расширения взаимодействия в нескольких областях. Он отметил, что между Татарстаном и Мьянмой есть значительный потенциал для взаимодействия в области «поставок продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей Татарстана; судостроения и автомобилестроения; автоматизации производственных процессов; здравоохранения, производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов».

Еще в 2016 году товарооборот составлял $1,6 тысячи, в 2019 году он вырос до $221,6 тысячи, а в 2020-м — до $237,3 тысячи, отметил президент РТ.

Министр заявил, что визит представителей Татарстана в Мьянму важен не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения политики. Он предложил подписать несколько проектов и соглашений о заинтересованности Мьянмы в взаимодействии с республиканскими предприятиями. Речь идет о намерениях сотрудничать в сфере поставки удобрений из Татарстана и в поставке риса из Мьянмы.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Обмен медалями

Далее президент Татарстана посетил Чечню, где встретился с ее лидером Рамзаном Кадыровым. Однодневный визит состоялся 17 мая. Главы республик посетили могилу Героя России, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Они возложили цветы к его памятнику и прочитали поминальную молитву.

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана также принял участие в торжественной церемонии открытия федерального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России — 2021» на автодроме «Крепость Грозная». Он обратился с приветственным словом к участникам конкурса, а также поблагодарил Рамзана Кадырова за приглашение и возможность посетить регион.

— Я наслышан, это очень современный автодром. Как бывший автогонщик, я сразу оценил. Да, я согласен, самые главные участники дорожного движения в городе — это водители такси, и важно организовать движение, обеспечить безопасность пассажиров, чтобы водитель такси обладал навыками хорошего вождения авто, — сказал он.

В ходе встречи главы республик подписали план мероприятий по реализации соглашения между Татарстаном и Чечней в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Отмечается, что документ станет дорожной картой в рамках соглашения между республиками, которое было подписано в декабре 2002 года.

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана поздравил жителей Чечни со 100-летием республики, а также вручил Рамзану Кадырову медаль «100-летие образования ТАССР». Вместе с этим глава Чечни вручил Минниханову медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики».

«Татарстанская партия» в Москве

Завершение тура состоялось в Государственной думе. Сегодня в ее здании открылась выставка, посвященная 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. Рустам Минниханов посетил ее вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.



Фото: пресс-служба президента Татарстана

Выставка состоит из нескольких тематических блоков:

принятие ислама Волжской Булгарией в 922 г., о рукописи известного сочинения секретаря багдадского посольства Ибн Фадлана;

формирование мусульманской культуры Поволжья в X—XIII веках;

расцвет ислама в эпоху Золотой Орды (XIII—XV вв.);

история Казанского ханства, ставшего центром ислама после распада Золотой Орды (XV—XVI вв.);

мусульманская культура в Российском государстве (XVI — начало XX вв.);

ислам в годы советской власти (1917—1991 гг.);

ислам в современной России.

Максим Кокунин