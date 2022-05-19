Затраты в сектор «халяль» составили уже порядка $6,5 трлн по всему миру

Сегодня сектор «халяль» становится привлекательным по всему миру, рассказал на «КазаньСаммит» заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности Абдулла Аль Салех. Затраты в него составляют уже порядка $6,5 трлн, что представляет возможности для компаний, инвесторов не из исламских стран, которые сегодня выделяют значимую часть инвестиций для этого.



— Так, «Нестле», например, имеет специальную продукцию «халяль» по всему миру как способ доступа к большему числу потребителей. «Халяль» это и мода, косметика, туризм, финансовый сектор. Во многих западных компаниях, в их магазинах, всегда можно найти отдельные подразделения, где выставлены товары «халяль».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Он подчеркнул, что сегодня не только мусульмане потребляют подобную продукцию. И продукция «халяль» может производится и потребляться людьми любой религии.

13-й международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» проходит в столице Татарстана с 19 по 21 мая. В рамках деловой программы будут обсуждаться экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции.

Сергей Афанасьев