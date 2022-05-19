Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Татарстан к празднованию 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретил в международном аэропорту Казани Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



Гость прибыл по приглашению Рустама Минниханова для участия в мероприятиях, в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Сегодня президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам мероприятий, приуроченных к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

В феврале в Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. В документе описывались 79 различных мероприятий — от конференций до конкурсов и фестивалей.

Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией стартовало уже в начале января — в Болгаре состоялся Всероссийский мусульманский форум. Он стал первым мероприятием юбилейного года не только в Татарстане, но и в России. В Москве, например, празднование началось 13 января с VII Всероссийской ежегодной конференции «Чтения им. Шигабутдина Марджани».

В Казани и Болгарах к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией покажут световое шоу. Посмотреть шоу в Казани можно будет с 19 по 21 мая. Оно пройдет у стен Казанского кремля: от Тайницкой до Спасской башни со стороны площади Тысячелетия. В Болгаре шоу покажут 20 и 21 мая. Оно пройдет на стенах Белой мечети. Представления начнутся в 20.00 и продолжатся до 1.00 ночи. В столице Татарстана в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией — 19 и 20 мая — вводится временное ограничение движения транспорта по автомобильным дорогам.



Маргарита Головатенко