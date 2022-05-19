На дорогах Казани ограничат движение при подготовке к празднику 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Фото: Анна Сейтумерова

В Казани в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией — 19 и 20 мая — вводится временное ограничение движения транспорта по автомобильным дорогам, сообщает Комитет по транспорту города.



19 мая с 18.00 до 20.00 будут действовать ограничения:

на ул. Пушкина от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной;

на ул. Театральной от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (включая муниципальные парковки);

на муниципальной парковке транспортных средств по ул. К. Маркса, на участке от ул. Пушкина до ул. Театральной.

20 мая ограничение будет на участках:

ул. Комсомольская от ул. Яруллина до ул. Декабристов;

ул. Кремлевская от ул. Чернышевского до площади 1 Мая;

площадь 1 Мая;

ул. Пролетарская (нижнее зареченская дамба) от ул. Декабристов до ул. Несмелова.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани и Болгарах к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией покажут световое шоу. Посмотреть шоу в Казани можно будет с 19 по 21 мая. Оно пройдет у стен Казанского кремля: от Тайницкой до Спасской башни со стороны площади Тысячелетия. В Болгаре шоу покажут 20 и 21 мая. Оно пройдет на стенах Белой мечети. Представления начнутся в 20.00 и продолжатся до 1.00 ночи.

Маргарита Головатенко