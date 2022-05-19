В Казани и Болгарах к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией покажут световое шоу

Фото: кадр видео (архив)

В Казани и Болгарах к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией покажут световое шоу.



Посмотреть шоу в Казани можно будет с 19 по 21 мая. Оно пройдет у стен Казанского кремля: от Тайницкой до Спасской башни со стороны площади Тысячелетия. В основе шоу — символы и основные принципы традиционного ислама, присущего татарскому народу. В контенте шоу отражены исторические зарисовки Ибн-Фадлана, традиционные татарские шамаили, полумесяц и отсылки к священной книге, источнику света и знаний.

В Болгаре шоу покажут 20 и 21 мая. Оно пройдет на стенах Белой мечети.

Представления начнутся в 20.00 и продолжатся до 1.00 ночи

21 мая в Болгаре состоится праздник «Изге Болгар жыены». Будет организована культурно-просветительская программа: концерт, полуденный намаз на площади у Соборной мечети, турнир по борьбе на поясах, мастер-классы, выставка-продажа изделий мастеров народных художественных промыслов Татарстана и другое.

Вечером 17 мая на стенах Казанского кремля включилась необычная подсветка — это была репетиция светового шоу. Жители наблюдали, как стены украсились разноцветными квадратами с цифрами внутри них.

В феврале в Татарстане утвердили план основных мероприятий, посвященных празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. В документе описывались 79 различных мероприятий — от конференций до конкурсов и фестивалей.

Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией стартовало уже в начале января — в Болгаре состоялся Всероссийский мусульманский форум. Он стал первым мероприятием юбилейного года не только в Татарстане, но и в России. В Москве, например, празднование началось 13 января с VII Всероссийской ежегодной конференции «Чтения им. Шигабутдина Марджани».

К 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в Тинчуринский театр всего на пять дней, с 18 по 22 мая, вернули оперу «Кара пулат» («Черная палата») Эльмира Низамова по либретто Рената Хариса. Станет ли масштабная работа репертуарной, покажут ли ее в Болгаре — вопросы серьезные. Но гораздо более важно то, что постановка оперы вновь показала, что татарских певцов, которых можно ввести в такие проекты, не хватает. Подробнее — в материале «Реального времени».

Также на днях в Государственной думе открылась выставка, посвященная 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Маргарита Головатенко