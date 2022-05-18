Мединский: Россия хотела бы видеть Украину нейтральной и миролюбивой страной

Фото: Олег Тихонов (архив)

Глава российской делегации на переговорах с Украиной и помощник президента страны Владимир Мединский заявил, что Россия заинтересована в Украине как нейтральной стране и мирном соседе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его интервью газете The New York Times.

По словам Мединского, России и Украине суждено быть соседями. Он считает, что было бы лучше, если бы они являлись добрыми и мирными.

Также Мединский напомнил, что украинские переговорщики согласовали большую часть проекта соглашения. Он отметил, что вероятно это была часть украинской элиты, заинтересованная в достижении мирного соглашения. По его мнению, есть и другая часть, извлекающая финансовую и политическую выгоду из продолжения конфликта.

Фото: telegram-канал Владимира Мединского

Последняя очная встреча делегаций России и Украины состоялась в конце марта в Стамбуле. По итогам очередного раунда переговоров глава российской делегации, помощник президента страны Владимир Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.



В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Украина представила проект соглашения с Москвой, в котором наблюдался отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Так, ранее украинская сторона взяла обязательство, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, однако в новом варианте договора этот пункт отсутствовал.

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Дарья Акимова