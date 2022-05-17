Соглашения между республиками и орден Ахмата Кадырова: что Минниханов делал в Чечне

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с однодневным рабочим визитом в Чечню, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова. Вместе с ним в республику прибыл генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. В Международном аэропорту «Грозный» их встретил глава Чечни Рамзан Кадыров.



Рустам Минниханов возложил цветы к могиле Героя России

Главы республик посетили могилу Героя России, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Они возложили цветы к его памятнику и прочитали поминальную молитву.

Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов: «Как бывший автогонщик, я сразу оценил»

Президент Татарстана также принял участие в торжественной церемонии открытия федерального этапа конкурса «Лучший водитель такси в России — 2021» на автодроме «Крепость Грозная». Он обратился с приветственным словом к участникам конкурса, а также поблагодарил Рамзана Кадырова за приглашение и возможность посетить регион.

— Я наслышан, это очень современный автодром. Как бывший автогонщик, я сразу оценил. Да, я согласен, самые главные участники дорожного движения в городе — это водители такси, и важно организовать движение, обеспечить безопасность пассажиров, чтобы водитель такси обладал навыками хорошего вождения авто, — сказал он.

Фото: president.tatarstan.ru

Совместная работа республик

Минниханов отметил, что у республик много направлений для совместного сотрудничества. По его словам, Татарстан заинтересован в увеличении поставок КАМАЗов, продукции машиностроения, товаров народного потребления и продовольствия, стройматериалов, а также высокотехнологичного медоборудования. Кроме того, существуют возможности для развития сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, спорта, туризма и культуры.

В ходе встречи главы республик подписали план мероприятий по реализации соглашения между Татарстаном и Чечней в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Отмечается, что документ станет дорожной картой в рамках соглашения между республиками, которое было подписано в декабре 2002 года.

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана поздравил жителей Чечни со 100-летием республики, а также вручил Рамзану Кадырову медаль «100-летие образования ТАССР». Вместе с этим глава Чечни вручил Минниханову медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, Первого Президента Чеченской Республики».

Фото: president.tatarstan.ru

Максим Кокунин