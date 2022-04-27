В Мьянме пройдет презентация промышленного потенциала Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Мьянму. В международном аэропорту города Нейпьидо его встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Мьянме Николай Листопадов, а также замглавы МИД страны.

В рамках рабочей поездки Минниханов запланированы встречи с руководителями различных ведомств. Также президент Татарстана планирует принять участие в круглом столе с представителями местных и татарстанских деловых кругов.

Кроме того, запланирована презентация промышленного потенциала Татарстана. В состав делегации республики вошли глава Минпромторга Альберт Каримов, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и другие.

Как уточнили в пресс-службе президента Татарстана, с Мьянмой сотрудничают такие предприятия республики, как Казанский вертолетный завод, КАМАЗ и «Эйдос-Медицина». Их представители также прибыли в страну и ведут переговоры по расширению сотрудничества.



Несколько дней назад Минниханов прибыл во дворец конгрессов «Рухыет» в Туркменистане, где прошла его встреча с главой государства Сердаром Бердымухамедовым. Как отметил президент Татарстана, в 2021 году объем товарооборота между республикой и Туркменистаном составил $77,5 млн.



Диана Жиленкова