Рустам Минниханов прибыл в Сенегал для участия в деловом форуме

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сенегал. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

У него запланированы деловые встречи, в том числе — с представителями руководства Сенегала, а также участие в деловом форуме «Татарстан — Сенегал».

Также в состав татарстанской делегации вошли: министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, мэр города Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, генеральный директор АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Иван Егоров, представители АО «Казанский вертолётный завод», АО «Ремдизель» и другие.

В конце февраля делегация Сенегала находилась с рабочим визитом в Татарстане. Минниханов отмечал, что сотрудничество республики с этой африканской страной обладает большим потенциалом, который на данный момент не реализован в полной мере.



Татьяна Леухина