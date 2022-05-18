ФАС проанализирует ценообразование в 70 отелях Татарстана на майские праздники

Федеральная антимонопольная служба России проводит анализ ценообразования в период майских праздников на услуги гостиниц категории «три звезды» в Татарстане, Тверской, Ульяновской и Московской областях. Об этом сообщили в ведомстве.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе УФАС по РТ, в Татарстане информацию для анализа запросили более чем по 70 гостиницам.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Там уточнили, что сейчас ведется сбор данных для последующего анализа. Антимонопольщики выявляют наличие или отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства, добавляет ТАСС.

На прошлой неделе Ассоциация отелей Казани и Татарстана сообщала, что загрузка хостелов, гостиниц и отелей столицы республики оказалась близка к стопроцентной. По их данным, с 30 апреля по 9 мая загрузка гостиниц Казани составила 85%. Наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели — их загрузка составила 92%.



В мэрии Казани, подводя итоги майских праздников, подсчитали: столицу республики за первые десять дней мая посетили 200 тысяч туристов. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.



Татьяна Леухина