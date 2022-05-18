ФАС проанализирует ценообразование в 70 отелях Татарстана на майские праздники
Федеральная антимонопольная служба России проводит анализ ценообразования в период майских праздников на услуги гостиниц категории «три звезды» в Татарстане, Тверской, Ульяновской и Московской областях. Об этом сообщили в ведомстве.
Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе УФАС по РТ, в Татарстане информацию для анализа запросили более чем по 70 гостиницам.
Там уточнили, что сейчас ведется сбор данных для последующего анализа. Антимонопольщики выявляют наличие или отсутствие признаков нарушения антимонопольного законодательства, добавляет ТАСС.
На прошлой неделе Ассоциация отелей Казани и Татарстана сообщала, что загрузка хостелов, гостиниц и отелей столицы республики оказалась близка к стопроцентной. По их данным, с 30 апреля по 9 мая загрузка гостиниц Казани составила 85%. Наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели — их загрузка составила 92%.
В мэрии Казани, подводя итоги майских праздников, подсчитали: столицу республики за первые десять дней мая посетили 200 тысяч туристов. Это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.
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