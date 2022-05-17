Юрий Бережко покидает «Зенит-Казань»

Доигровщик и олимпийский чемпион Юрий Бережко покидает «Зенит-Казань». Об этом сообщила пресс-служба волейбольного клуба.

В составе сборной России волейболист выигрывал золото на Олимпийских играх 2012 года, становился победителем чемпионата Европы и Мировой лиги. За казанский «Зенит» Бережко выступал в сезоне-2020/2021. Также играл в московском и краснодарском «Динамо».

10 мая «Зенит-Казань» обыграл петербургский «Зенит» в заключительной игре турнира «Финал шести», проходившей в столице Татарстана. Матч завершился со счетом 3:0 (25:19, 25:19, 25:14) в пользу казанцев.



Дарья Акимова