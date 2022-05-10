Новости спорта

18:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Зенит-Казань» обыграл петербургский «Зенит» и стал бронзовым призером мужского чемпионата России по волейболу

17:32, 10.05.2022
«Зенит-Казань» обыграл петербургский «Зенит» и стал бронзовым призером мужского чемпионата России по волейболу
Фото: vk.com/volleyzenit

«Зенит-Казань» обыграл петербургский «Зенит» в заключительной игре турнира «Финал шести», сегодня проходившей в столице Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч завершился со счетом 3:0 (25:19, 25:19, 25:14) в пользу казанцев. Так, «Зенит-Казань» стал бронзовым призером чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Золотые медали чемпионата между собой разыграют новосибирский «Локомотив» и московское «Динамо».

Накануне «Зенит-Казань» уступил новосибирскому «Локомотиву» в полуфинале «Финала шести». Игра завершилась со счетом 3:0 (25:23, 25:23, 25:21) в пользу новосибирцев.

Дарья Акимова
СпортВолейбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также