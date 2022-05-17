Минобороны России: за сутки 265 боевиков из «Азовстали» сдались в плен

За минувшие сутки в Мариуполе на территории комбината «Азовсталь» сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков. Из них 51 человек тяжело ранен, сообщает Министерство обороны России.

По данным ведомства, все сложившие оружие на «Азовстали» отправлены на лечение в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Накануне в Минобороны сообщили о достижении договоренности с представителями Вооруженных сил Украины о вывозе раненых военных с территории «Азовстали». Их отправляют в медицинское учреждение по гуманитарному коридору.

7 мая завершилась гуманитарная операция при участии ООН и Международного комитета Красного Креста по эвакуации мирных граждан с предприятия. В результате удалось спасти 51 человека, в том числе 11 детей. Несколько дней спустя ООН заявила о готовности организовать новую эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали».

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова