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Минобороны России сообщило о завершении эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

21:39, 07.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило о завершении эвакуации мирных граждан с «Азовстали»
Фото: скриншот видео Минобороны России

Гуманитарная операция при участии ООН и МККК по эвакуации мирных граждан с «Азовстали» завершилась. Об этом сообщило Минобороны России.

За период проведения гумоперации с 5 мая удалось спасти 51 человека, включая 11 детей. Спасенные с «Азовстали» мирные жители в сопровождении ООН и МККК уехали в выбранные места временного размещения, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org / Odessicus

Вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с территории комбината, из Мариуполя и прилегающих территорий эвакуировали около 500 человек.

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом на этой неделе сообщал о готовности страны обеспечить выход гражданских с «Азовстали».

Татьяна Леухина
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