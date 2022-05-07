Минобороны России сообщило о завершении эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

Фото: скриншот видео Минобороны России

Гуманитарная операция при участии ООН и МККК по эвакуации мирных граждан с «Азовстали» завершилась. Об этом сообщило Минобороны России.

За период проведения гумоперации с 5 мая удалось спасти 51 человека, включая 11 детей. Спасенные с «Азовстали» мирные жители в сопровождении ООН и МККК уехали в выбранные места временного размещения, передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org / Odessicus

Вчера генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с территории комбината, из Мариуполя и прилегающих территорий эвакуировали около 500 человек.

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом на этой неделе сообщал о готовности страны обеспечить выход гражданских с «Азовстали».

Татьяна Леухина