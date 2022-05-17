Минниханов прибыл с рабочим визитом в Чечню — его встретил Кадыров

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Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с однодневным рабочим визитом в Чеченскую Республику, сообщила руководитель пресс-службы Лилия Галимова.

С президентом Татарстана в республику прибыл генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. В международном аэропорту «Грозный» их встретил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рустам Минниханов планирует принять участие в мероприятиях регионального и федерального уровней, а еще посетить значимые объекты республики. Также запланированы встречи с руководством Чечни, беседа с Рамзаном Кадыровым и подписание документов.

Недавно дочь главы Чечни Рамзана Кадырова и министр культуры республики Айшат Кадырова посещала Казань — она прибыла в столицу Татарстана с рабочим визитом 11 мая. При ее участии в столице РТ проходили Дни чеченской культуры. Чеченской делегации представили выставку «Вселенная Ильдара Зарипова» и выставку декоративно-прикладного искусства из фондов Музейного комплекса Казани.



После визита в Казань Айшат Кадырова делилась впечатлениями в соцсетях. Она рассказала, что ей запомнилось многое из культурной жизни столицы Татарстана и поэтому она забрала в Чечню большое количество идей. Также ей очень понравилась местная кухня.

Маргарита Головатенко