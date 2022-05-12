Министр культуры Чечни Айшат Кадырова в Казани: «Мы вернемся в Грозный с новыми идеями»

Сегодня в культурном центре «Сайдаш» проходит прием чеченской делегации, во главе которой дочь главы Чечни Рамзана Кадырова и министр культуры республики — Айшат Кадырова.

Она прибыла с рабочим визитом в столицу Татарстана вчера. Сегодня чеченской делегации представили выставку «Вселенная Ильдара Зарипова» и выставку декоративно-прикладного искусства из фондов Музейного комплекса Казани.

Заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Рамзилевна Сагитова подчеркнула — «у чеченцев и татар много точек соприкосновения». Она считает, что республикам необходимо устанавливать дружеские отношения: «Только если мы будем вместе в условиях глобализации, мы сможем сохранить себя, а это очень важно».

Айшат Кадырова выразила слова благодарности за гостеприимство и отметила, что Казань вдохновила чеченскую делегацию: «Мы вернемся в Грозный с новыми идеями, эмоциями, силами», — сказала она.

При участии Кадыровой в Казани проходят дни чеченской культуры в Татарстане, которые стартовали 11 мая. Они продлятся до 13 мая.

«Сейчас, как никогда, очень важно поддерживать и развивать отношения между регионами и народами. У нас страна многонациональная, и очень важно друг друга понимать, говорить на одном языке, как мы знаем — это язык культуры», — заявляла Айшат Кадырова.

12 мая в 15.00 в музее-заповеднике «Казанский Кремль» откроется выставка Музея Чечни «Искусство Чеченской Республики ХIХ—ХХI веков». В 19.00 Русский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова (Грозный) представит на сцене Татарского государственного драматического театра им. Г.Камала спектакль «Волки» о судьбе чеченцев в годы Великой Отечественной войны.

13 мая в 18.30 в Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая состоится концерт мастеров искусств Чечни. На одной сцене выступят ансамбль народной музыки Государственной чеченской филармонии имени Шахбулатова, ансамбль танца «Вайнах» и детский симфонический оркестр.

В рамках Дней чеченской культуры в Республике Татарстан с 12 мая по 13 июня 2022 года Музей Чеченской Республики впервые демонстрирует казанцам и гостям столицы Татарстана экспонаты из своей коллекции. На выставке представлено более ста произведений, среди которых живопись второй половины XX — начала XXI веков, предметы декоративно-прикладного искусства XIX—XX веков и современности.

Маргарита Головатенко