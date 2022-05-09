В Татарстане пройдут дни чеченской культуры

С 11 по 13 мая в Казани при участии министра культуры Чечни Айшат Кадыровой пройдут дни чеченской культуры в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РТ.

На протяжении трех дней учреждения культуры Чечни представят лучшие образцы национального искусства. 11 мая Айшат Кадырова встретится с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой.



Фото: mincult.tatarstan.ru

12 мая в 15.00 в музее-заповеднике «Казанский Кремль» откроется выставка Музея Чечни «Искусство Чеченской Республики ХIХ—ХХI веков». В этот же день в 19.00 Русский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова (Грозный) представит на сцене Татарского государственного драматического театра им. Г.Камала спектакль «Волки» о судьбе чеченцев в годы Великой Отечественной войны.

13 мая в 18.30 в Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая состоится концерт мастеров искусств Чечни. На одной сцене выступят ансамбль народной музыки Государственной Чеченской филармонии имени Шахбулатова, ансамбль танца «Вайнах» и детский симфонический оркестр.

5 мая в казанской галерее «Хазинэ» открылись три экспозиции, объединенные военной тематикой: выставка произведений Меера Аксельрода «Немецкая оккупация», предоставленная фондом Александра Печерского, выставка «А были вместе — детство и война» детских рисунков 1941—1943 годов из собрания ГМИИ РТ, а также экспозиция «И снова май…» произведений художников, живших в военное время. «Реальное время» публиковало фоторепортаж с места событий.

Татьяна Леухина