В Казань прибыла дочь Рамзана Кадырова и министр культуры Чечни Айшат Кадырова

В Казань сегодня прибыла с рабочим визитом министр культуры Чечни и дочь главы республики Рамзана Кадырова Айшат Кадырова. Находясь в столице Татарстана, она опубликовала пост в своем telegram-канале.

При участии Кадыровой в Казани состоятся дни чеченской культуры в Татарстане, которые пройдут с 11 про 13 мая. Кроме того, сегодня должна состояться ее встреча с министром культуры Татарстана Ирадой Аюповой.

Сегодня Кадырова посетила Национальную библиотеку Татарстана, где для нее сейчас проводится экскурсия.

12 мая в 15.00 в музее-заповеднике «Казанский Кремль» откроется выставка Музея Чечни «Искусство Чеченской Республики ХIХ—ХХI веков». В этот же день в 19.00 Русский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова (Грозный) представит на сцене Татарского государственного драматического театра им. Г.Камала спектакль «Волки» о судьбе чеченцев в годы Великой Отечественной войны.

13 мая в 18.30 в Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая состоится концерт мастеров искусств Чечни. На одной сцене выступят ансамбль народной музыки Государственной чеченской филармонии имени Шахбулатова, ансамбль танца «Вайнах» и детский симфонический оркестр.

Дарья Акимова