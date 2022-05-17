В этом году в Казани украсят цветами почти 60 улиц

Почти 60 казанских улиц украсят в этом году цветами. Общая площадь благоустроенной территории составит около 19 тысяч «квадратов», сообщил мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, в общей сложности на цветочно-ландшафтное оформление столицы Татарстана предусмотрено 55,5 млн рублей. Например, цветники обустроят на улицах Пушкина, Лобачевского, Николая Ершова, Сибгата Хакима и других.

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщает мэрия Казани, улицы города украсят сальвия, бегония, цинерария, петуния, табак, целозия, канны, колеус, бархатцы, лобелия и другие цветы. Посадка растений стартует во второй половине месяца.

В апреле был объявлен тендер на цветочно-ландшафтное оформление города. Начальная цена договора составила 55,4 млн рублей. Подрядчику необходимо выполнить работы в разных районах Казани до 3 ноября 2022 года.

Диана Жиленкова