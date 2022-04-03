В этом году на цветочно-ландшафтное оформление Казани выделят 55,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов

На цветочно-ландшафтное оформление Казани выделят 55,4 млн рублей. Такой тендер появился на портале госзакупок.

В комплекс работ входит устройство цветников, в том числе объемных цветочных фигур, ремонт и оформление объемных композиций, устройство газона, посадка кустарников и т.д. Работы необходимо выполнить в разных районах города до 3 ноября текущего года.

Фото: Максим Платонов

Подрядчику необходимо обеспечить уход за посаженными растениями и газоном, осуществить замену неукоренившихся растений, а также организовать благоустройство и уборку места после проведения работ и прилегающей территории.

Работы пройдут на следующих улицах:

Авиастроительный район: улица Копылова.

Московский район: улицы Восстания, Декабристов, Академика Королева.

Вахитовский район: улицы Батурина, Вишневского, Петербургская, Театральная, Татарстан, Лобачевского, Дзержинского, Н.Ершова, К.Маркса, Марджани, Девятаева, Лево-Булачная, Тихомирного, Бутлерова, Баумана, Пушкина, Кремлевская, Горького, Салимжанова, Чехова, Ташаяк, Большая Красная, Саид-Галеева, К.Насыри, а также на Кремлевской набережной.

Кировский район: улицы Бирюзовая, Лейтенанта Красикова, Фрунзе, Кулахметова, Болотникова, Степана Халтурина.

Ново-Савиновский район — улицы Чистопольская, Сибгата Хакима, Короленко, Абсалямова, а также на проспекте Хусаина Ямашева.

Приволжский район: улицы Академика Парина, Ипподромная, Р.Зорге, 100-лет ТАССР, Павлюхина, Нурсултана Назарбаева, а также на проспектах Победы, Универсиады и Оренбургском тракте.

Советский район: улицы Н.Ершова, Аметьевская магистраль, Липатова, Мира, Родины, Академика Арбузова, Шуртыгина, а также на Сибирском тракте, проспектах Альберта Камалеева и Победы.

В феврале стало известно, что в столице Татарстана на содержание общественных пространств из бюджета города направят 248,8 млн рублей. Средства пойдут на содержание садов, парков, скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников.



Диана Жиленкова