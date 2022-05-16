Начата подготовка к эвакуации раненых азовцев* с «Азовстали»

В Мариуполе стартовала подготовка к эвакуации раненых боевиков националистического батальона «Азов»* с комбината «Азовсталь». Об этом сообщил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.



Раненых азовцев* отправят на лечение в плен ДНР, а не на Украину, говорится в telegram-канале Безсонова.

Фото: mininfodnr.ru

7 мая в Министерстве обороны России сообщили, что гуманитарная операция при участии ООН и Международного комитета Красного Креста по эвакуации мирных граждан с «Азовстали» завершилась. По данным ведомства, с 5 мая удалось спасти 51 человека, в том числе 11 детей.

В конце апреля президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм промзоны «Азовстали» и приказал отменить его. Такое решение лидер страны объяснил соображениями сохранения жизни российских военных.

* Против бойцов «Азова» в России возбуждено уголовное дело.

Диана Жиленкова