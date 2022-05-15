Финляндия готовится подать заявку на вступление в НАТО 18 мая

Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО в среду, 18 мая, сообщил глава МИД республики Пекка Хаависто в интервью шведской газете Aftonbladet.



— Если начнутся переговоры с НАТО, ими займется делегация во главе с министром иностранных дел и министром обороны, — приводит его слова ТАСС.

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21 апреля в финском парламенте заявили, что страна подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. На днях президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А в США, наоборот, данную инициативу поддерживают.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то эти страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии от политики нейтралитета может негативно сказаться на российско-финских отношениях.

Министр Финляндии по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что финские власти готовы к возможным действиям России в связи со вступлением страны в НАТО.

Маргарита Головатенко