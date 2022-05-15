В Россию приехал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев для участия в саммите ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, чтобы принять участие в саммите государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера.

Отмечается, что Токаев приехал по приглашению президента России и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ Владимира Путина, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие своего создания ОДКБ планируется отметить 16 мая в московском Кремле.

Фото: wikipedia.org

Сегодня стало известно, что 16 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию с рабочим визитом. Он примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.



Дарья Акимова