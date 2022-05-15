Делегации Общественной палаты России отказали в участии в совещании на площадке ОБСЕ
Делегации Общественной палаты России было отказали в участии во втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения — мероприятии ОБСЕ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу палаты.
Мероприятие должно было состояться в Вене 16—17 мая на тему «Функционирование демократических институтов в период кризиса». Представители ОП России планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом российских НПО в сфере местного самоуправления, свободы слова и мирных собраний, а также рассказать о лучших практиках развития демократических институтов в стране.
Отмечается, что все заявки на аккредитацию подали в полном соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Все члены российской делегации от ОП получили официальное подтверждение от организаторов о своем участии. Однако накануне мероприятия без объяснения причин организаторы отменили регистрацию российских общественников и отказали в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского действующего председательства ОБСЕ.
В конце апреля сообщалось, что ОБСЕ закрывает миссию на Украине. Решение приняли после отсутствия консенсуса на постоянном совете ОБСЕ 31 марта 2022 года относительно продления мандата миссии.
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