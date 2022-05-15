Глава МИД Германии Бербок: Россия перекрыла каналы диалога с Европой и НАТО

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия перекрыла каналы диалога с Европой и НАТО по своей собственной инициативе. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, диалог всегда должен быть. Последней площадкой общения был формат ОБСЕ, но его ликвидировала российская сторона. Она отметила, что были разные попытки урегулировать конфликт с Россией мирным путем.

Кроме того, Бербок заявила, что Москва дала ясно понять, что основополагающий акт Россия-НАТО больше не имеет значения, и расторгла его в одностороннем порядке. Она считает, что в связи с этим альянс должен учитывать это в своей стратегической концепции.

Фото: wikipedia.org

Сегодня в СМИ появилась информация, что НАТО в своей новой стратегии, которую планируют принять в июне на саммите в Мадриде, может обозначить Россию как непосредственную угрозу. В документе также упомянут Китай и его отношения с Россией. Кроме этого, будет обсуждаться более эффективная поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией».



Дарья Акимова