СМИ: в новой стратегии НАТО Россия может быть обозначена как непосредственная угроза

НАТО в своей новой стратегии, которую планируют принять в июне на саммите в Мадриде, может обозначить Россию как непосредственную угрозу. Об этом сообщает «РИА Новости».

По имеющейся информации, в документе также упомянут Китай и его отношения с Россией. Кроме этого, будет обсуждаться более эффективная поддержка «соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией». Отмечается, что останется открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится.

Сообщается, что в предыдущей версии документа от 2010 года Россия обозначалась в качестве партнера. Однако теперь эту формулировку уберут.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил, что страна может подать заявку на вступление в альянс в среду, 18 мая.

Дарья Акимова