Лавров: предателей среди дипломатов найти не удалось

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад не смог найти предателей среди российских дипломатов, хотя такие попытки предпринимались внутри России и за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, дипломатические работники продолжают выполнять свои профессиональные обязанности добросовестно, в полном объеме и в соответствии с требованием времени. Он также отметил, что даже в самые мрачные годы холодной войны не было такой массовой синхронной высылки дипломатов.

Лавров также отметил, что в настоящее время пришлось перевести российскую дипломатическую службу в особый режим. Этого требовала ситуация в мире.

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10 мая в российском МИД заявили, что Россия не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на возможные недружественные шаги западных стран и расширение санкций. По словам, замглавы ведомства Александра Грушко, это «не в наших традициях».

Дарья Акимова