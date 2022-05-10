В МИД заявили, что Россия не планирует закрывать посольства европейских стран

Россия не собирается инициативно закрывать посольства европейских стран в ответ на возможные недружественные шаги западных стран и расширение санкций, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.



— Это не в наших традициях. Поэтому мы считаем, что работа дипломатических представительств важна, — ответил он на вопрос о том, возможно ли закрытие европейских диппредставительств в России.

Он подчеркнул, что не Россия начала дипломатическую войну и компанию высылок, сообщает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Ранее Грушко заявлял, что европейские страны, организовавшие гонения на российских дипломатов, «рубят сук, на котором сидят».

Маргарита Головатенко