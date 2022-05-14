В России за сутки выявили 5 047 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 5 047 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 18 255 337 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 14 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 378 человек, всего выздоровевших — 17 640 979 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 107 россиян, всего от инфекции скончался 377 571 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России за сутки выявили 4 896 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко