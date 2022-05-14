Главное о коронавирусе на 14 мая: КНДР в «великом потрясении», евразийский патент на «ЭпиВакКорону»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал на 1,4%

За последние сутки в Татарстане выявлено 185 случаев заражения коронавирусом. Всего на 14 мая общее количество инфицированных в республике достигло 147 397. Выздоровели за весь период 141 715 человек, в том числе 384 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 990 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 81 человек.

В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к COVID-19 — за неделю он упал на 1,4%. На 13 мая его уровень в республике оценивался в 40,6%. Неделю назад, 6 мая, он составлял 42%. В конце апреля он достигал 43,6%. По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане на 13 мая прививку против коронавируса сделали 2 497 539 человек. Завершили курс вакцинации 2 435 199 жителей республики.

Фото: Максим Платонов

Новые линии «омикрона» могут проникнуть в Россию

За последние сутки в России выявили 5 047 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 378 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 255 337 человек, а выздоровевших — до 17 640 979. За сутки болезнь унесла жизни 107 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 377 571 человек.

В России с начала массовой вакцинации против COVID-19 прививку сделали 90 992 878 человек. По данным стопкоронавирус.рф, на 13 мая полный курс вакцинации прошли 87 073 090 россиян. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране составил 39,2%. Неделю назад, на 6 мая, он оценивался в 41,2%. Таким образом, за семь последних дней он упал на 2%.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что линии омикрон-штамма ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 имеют высокие шансы проникнуть в Россию. По его словам, это может произойти из-за высоких показателей заразности штамма и начала туристического сезона.

Иммунолог Николай Крючков назвал очень низким уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве, который, по информации на 13 мая, составил 30,2%. По его словам, это создает большие риски по ухудшению эпидемиологической ситуации осенью. Он указал, что оптимальный уровень коллективного иммунитета, который противостоит вирусу, — это 85%.

Фото: Максим Платонов

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что у политики «нулевой терпимости» к коронавирусу есть ряд преимуществ в Китае. По словам врача, власти страны не могут допустить взрывного распространения коронавируса, как это было в начале пандемии в Ухане. «Поэтому политика „нулевой терпимости“ продиктована стремлением оградить граждан Китая от массовой заболеваемости COVID-19», — отметил он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что вакцина от коронавируса, которую разработал центр «Сколково», на данный момент проходит клинические испытания. Он отметил, что центр оказывал поддержку десяткам участников проекта, которые ведут разработки в сферах медицины, фармацевтики, образования, а также транспорта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оперативно рассмотреть обращение КНДР за помощью в борьбе с COVID-19. По его словам, Северной Корее хорошо известно о наличии у России различных прививок от коронавируса, а также о богатом опыте борьбы с заболеванием. Песков уточнил, что на данный момент ему неизвестно о подобных обращениях со стороны КНДР.

Фото: kremlin.ru

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло предостережение мэру Саянска Олегу Боровскому, который 13 мая решил отменить в городе обязательный масочный режим. В ведомстве отметили, что данное решение является преждевременным. Подчеркивается, что масочный режим остается обязательным на территории региона, в том числе и в Саянске.

В Иркутской области сократили 400 коек для пациентов с коронавирусом в 12 медучреждениях. Отмечается, что сейчас в регионе работают 672 ковидные койки. По данным регионального оперштаба, в Приангарье на 13 мая подтвердилось 292 706 случаев заражения коронавирусом. Прирост заболевших за сутки составил 72 человека. За время пандемии в регионе выздоровели 288 117 пациентов, умерли 8 643.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил по 15 июня 2022 года действие всех не отмененных ранее ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. В том числе сохраняется масочный режим в общественных местах, отменить который для Северной столицы может только федеральная власть.

Фото: ru.wikipedia.org

Почти 6 тысяч подростков от 12 до 17 лет привились двумя компонентами «Спутник М» в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Отмечается, что клинические исследования препарата показывают его эффективность и безопасность, а сама вакцинация проводится исключительно на добровольной и бесплатной основе.

Власти Мурманской области отменили обязательное ношение медицинских масок. Как отметили в оперштабе региона, использовать средства индивидуальной защиты важно лишь ослабленным пациентам, людям с системными заболеваниями и входящим в группы риска, а также тем, у кого наблюдаются признаки ОРВИ. Для того, чтобы не пришлось возвращать более строгие ограничения, населению региона необходимо поддерживать высокий уровень коллективного иммунитета, подчеркнули в региональном правительстве.

В Карачаево-Черкесии закрыли последний госпиталь для пациентов с коронавирусом, который действовал на базе Черкесской городской клинической больницы. Отмечается, что на данный момент отделение для больных COVID-19 на 20 коек полностью изолировано от остальной больницы, а также соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы для функционирования ковидного отделения внутри больницы. Черкесская городская клиническая больница являлась самым крупным ковид-госпиталем в регионе, а на пике заболеваемости в ней было развернуто 350 коек.

Фото: Ринат Назметдинов

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что вспышка «неизвестной лихорадки» в Северной Корее, скорее всего, является коронавирусом. Он пояснил, что лихорадка является признаком инфекционного заболевания, а они обычно распространяются массово. В то же время эта инфекция с высокой долей вероятности относится к респираторно-вирусным.

Вместе с этим представители научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора рассказали, что вспышка лихорадки в КНДР может быть связана с COVID-19. По их словам, на такую связь указывают открытие границ для торговых отношений с Китаем в январе 2022 года, после полного закрытия границ государства с начала объявления пандемии.

В КНДР выявили 174 тысячи человек с признаками лихорадки

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 520 668 473 человека, 6 262 449 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (82 421 624). На второй строчке — Индия (43 119 112), на третьей — Бразилия (30 664 739), на четвертой — Франция (29 321 831), на пятой — Великобритания (22 361 204).



Больше всего смертей зафиксировано в США (999 518). За ними следуют Бразилия (665 012), Индия (524 201), Россия (369 855, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 465).

Разработанные центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-Н» получили евразийский патент, сообщает Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ). В ведомстве рассказали, что заявка была подана в феврале 2021 года, чтобы защитить российское изобретение на территории всех стран Евразии и открыть возможность для производства препарата по лицензии в государствах — участниках Евразийской патентной организации (ЕАПО).

Китай ввел ограничения в отношении 12 российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов из-за выявления генетического материала COVID-19 на упаковке продукции, говорится в сообщении Россельхознадзора. Как пояснили в ведомстве, в отношении девяти объектов ограничения будут действовать в течение одной недели, в отношении трех объектов ограничения введены на срок от четырех до шести недель.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что заболела коронавирусом. Она уточнила, что находится на самоизоляции с 8 мая, когда коронавирусом заболел её жених. 16 декабря 2021 года сообщалось, что более 3,78 млн жителей Новой Зеландии привиты двумя компонентами вакцины от COVID-19.

Фото: gg.govt.nz

Вьетнам отменил требование о предоставлении результата теста на COVID-19 при въезде в страну. Отмечается, что до настоящего момента все въезжающие во республику должны были на границе предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов или экспресс-теста, проведенного за 24 часа до прибытия.

Казахстанские специалисты в ходе мониторинга выявили циркуляцию подвида омикрон-штамма BA.2 («стелс-омикрон») на территории республики. Отмечается, что доля омикрон-штамма составляет 98,6%, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 «стелс-омикрон» — 36,7%. Кроме того, в стране продолжается циркуляция B.1.617-like дельта-штамма, который составляет 1,4% от числа исследуемых проб. В Минздраве заявили, что для подтверждения результатов ПЦР-скрининга проводится полногеномное секвенирование, которое будет завершено к концу текущего месяца.

Страны Группы семи выразили готовность помочь развивающимся странам в производстве вакцин от коронавируса. Кроме того, члены G7 намерены «помочь 115 нуждающимся государствам, в первую очередь обладающим низким доходом, направив $3,95 млрд на преодоление трудностей в области логистики, планирования и человеческих ресурсов ради фактического осуществления вакцинации». В связи с этим указанным странам, в частности, будет оказана поддержка в области проведения обучения медицинского персонала, борьбы с недостоверной информацией и обеспечения необходимым оборудованием и инструментами, в том числе шприцами для прививок.

Фото: upload.wikimedia.org

Заместитель представителя генерального секретаря всемирной организации объединенных наций Фархан Хак сообщил, что ООН готова помогать Северной Корее в связи с сообщениями о вспышке коронавируса в республике. «Мы с обеспокоенностью наблюдаем за вспышкой коронавируса в КНДР. Мы пока не получили официальных сообщений о вспышке, но поддерживаем контакты с представителями КНДР по этому вопросу», — сказал он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал вспышку коронавируса в стране «великим потрясением». Как сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), медики зафиксировали 21 новый летальный случай из-за COVID-19, общее число умерших достигло 27. Всего на 13 мая в стране выявили 174 тысячи человек с признаками лихорадки. При этом общее число таких пациентов с конца апреля составляет более 524 тысячи. Из них свыше 280 тысяч человек находятся на лечении.

Максим Кокунин