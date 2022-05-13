Россия доставила на Украину 19,3 тысячи тонн гуманитарной помощи

Со 2 марта Россия доставила на Украину 19 357 тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, организованы 1 002 гуманитарные акции. Четыре из них за минувшие сутки проведены в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Харьковской и Запорожской областях. В ходе мероприятий мирные граждане получили 231 тонну гуманитарной помощи, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Минобороны, за последние сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 22 985 человек, в том числе 3 231 ребенка. С начала спецоперации на территорию страны прибыли более 1,26 млн переселенцев.



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Диана Жиленкова