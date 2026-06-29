На благоустройство пяти общественных пространств в Казани потратят свыше 1,8 млрд рублей

В планах — масштабная реконструкция исторической части зооботанического сада по ГЧП

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году на благоустройство пяти общественных пространств в Казани потратят 1,854 млрд рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил замглавы исполкома города Игорь Куляжев.

Все пять проектов направлены на формирование единой сети комфортных и доступных общественных пространств, объединяющих старые и новые точки притяжения. Четыре из пяти проектов осуществляются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Площадь перед памятником Бутлерову (Ленинский сад)

Цель: создание комфортного пространства с современными элементами благоустройства, подчеркивающими историческое значение места.

Особенности: изменение конфигурации дорожного полотна, увеличение площади пешеходных зон, установка освещения и малых архитектурных форм.

Прогресс: завершен демонтаж покрытий, выполнены пересадка деревьев и кустарников, разбор вертикальной планировки.

Реальное время / realnoevremya.ru

На обустройство площади перед памятником Бутлерову выделено 80 млн рублей из федерального бюджета, сообщил Куляжев. По проекту, улицу Профессора Нужина сделают односторонней в сторону Казанского федерального университета (КФУ).

Новая смотровая площадка в парке Горького

Цель: обеспечить уникальный обзор на городскую панораму с безопасным спуском к набережной Казанки.

Особенности: современная конструкция с освещением, зонами отдыха и новым озеленением.

Прогресс: завершен демонтаж старого покрытия, установлены сваи, очищена территория от аварийных деревьев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На реализацию федерального проекта новой смотровой площадки в парке Горького выделено 57 млн рублей. В прошлом году здесь была решена проблема небезопасного прохода между улицами Подлужной и Ершова — вместо стихийной грунтовой тропинки обустроена полноценная лестница.

Инклюзивный бульвар по улице Серова (четвертая очередь)

Цель: формирование многофункциональной зоны для отдыха, спорта и досуга с доступной инфраструктурой.

Особенности: ключевая роль отведена водоему, возле которого обустроят деревянные настилы, смотровые площадки, велодорожку и тематическую скамью-стеллу.

Прогресс: продолжаются работы по установке бетонных оснований и подготовке к высадке растительности.

предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Для реализации четвертой очереди проекта инклюзивного бульвара по улице Серова из федерального бюджета выделено 165,4 млн рублей. Работы по благоустройству были начаты еще в 2023 году. На сегодняшний день обустроена территория от мечети до водоема площадью 2,5 га.

Сквер «Тебриз» (первая очередь)

Цель: преображение территории с учетом изменившихся потребностей местных жителей.

Особенности: переориентация концепции с детской площадки на зону тихого отдыха.

Прогресс: подготовлены материалы для начала работ, учтены мнения жителей района.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Для первой очереди проекта сквера «Тебриз», расположенного на пересечении улиц Декабристов и Восстания, федеральный бюджет выделил 52 млн рублей. Здесь казанским властям пришлось трижды встречаться с близлежащими жителями для обсуждения деталей. В итоге было совместно принято решение отказаться от детской площадки в пользу полноценного сквера.

Отдельно Куляжев и мэр города Ильсур Метшин остановились на теме вырубки деревьев при благоустройстве сквера «Тебриз». По их словам, для этих работ были привлечены специалисты из КФУ, которые провели необходимые исследования. Такой подход позволил избежать необоснованной вырубки здоровых деревьев и сохранить максимальное количество зелени на территории сквера.

Набережная озера Нижний Кабан (третья очередь)

Цель: связать существующие благоустроенные участки в единый непрерывный маршрут для прогулок и отдыха.

Особенности: экологичный дизайн, интеграция с водной средой, учет особенностей исторических районов.

Прогресс: выполнено 65% строительных работ, установлен металлический каркас для дорожек, высажены первые деревья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На первый участок третьей очереди набережной озера Нижний Кабан из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд рублей. Работы ведутся на территории протяженностью 1,5 км от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Нурсултана Назарбаева.

Все пять проектов планируют завершить к концу августа — на День города.

Реконструкция Казанского зооботсада

В 2026 году в Казани стартует масштабная реконструкция исторической части зооботанического сада. Об этом сообщила директор Казанского зооботсада Асия Гиззатуллина. По ее словам, на данный момент специалисты изучают все объекты — от корневых систем деревьев до построек XIX века.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что речь идет не о косметическом ремонте, а о полноценной реконструкции.

Проект одобрен и финансово поддержан раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Реконструкция будет проведена на средства, полученные по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП).

Зульфат Шафигуллин