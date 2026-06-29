Роспотребнадзор: в Татарстане за неделю девять человек отравились алкоголем

Всего в республике за семь дней зарегистрировали 58 случаев отравлений

Фото: Галия Шакирова

За неделю с 22 по 28 июня в Татарстане зарегистрировали 58 случаев острых отравлений химической этиологии. Такие данные приводит Роспотребнадзор республики.

По информации, 57% пострадавших составили мужчины, 43% — женщины. Среди всех случаев 14% пришлось на детей, которые отравились из-за случайного приема химических веществ по недосмотру взрослых. Еще 7% случаев зарегистрировано среди подростков.

За отчетный период в Татарстане зарегистрировали девять случаев отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя в этих случаях установить не удалось.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди преднамеренных отравлений 73% были связаны с употреблением веществ с целью одурманивания, еще 27% — с суицидальными попытками.

В структуре случайных отравлений наиболее распространенной причиной стало употребление веществ с целью опьянения — 39,2% случаев. Ошибочный прием составил 25%, контакт с ядовитыми животными, в том числе змеями, — 17,8%, еще 10,7% пришлись на прочие случайные отравления.



Напомним, что ранее в Татарстане ФАС предъявила производителю водки за обещание доброго утра после употребления. Властям Набережных Челнов не понравился слоган о снижении негативного влияния алкоголя на организм. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова