Тбилиси и Астана подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве
Документ фиксирует переход отношений между двумя странами на новый уровень взаимодействия
Грузия и Казахстан приняли решение вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Соответствующую декларацию подписали глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщает RT, документ фиксирует переход отношений между двумя странами на новый уровень взаимодействия.
Напомним, что ранее Россия и Казахстан договорились о строительстве атомной электростанции. «О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно», — сказал казахстанский президент по итогам переговоров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».