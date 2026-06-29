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Тбилиси и Астана подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве

18:11, 29.06.2026

Документ фиксирует переход отношений между двумя странами на новый уровень взаимодействия

Тбилиси и Астана подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве
Фото: Динар Фатыхов

Грузия и Казахстан приняли решение вывести двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Соответствующую декларацию подписали глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает RT, документ фиксирует переход отношений между двумя странами на новый уровень взаимодействия.

Напомним, что ранее Россия и Казахстан договорились о строительстве атомной электростанции. «О стратегическом значении соглашения о строительстве атомной станции, мне кажется, распространяться не следует, потому что это всем понятно», — сказал казахстанский президент по итогам переговоров.

Наталья Жирнова

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