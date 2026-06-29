В Татарстане рассмотрели планы развития Свияжска и других поселений
В Казани прошло заседание комиссии по вопросам строительства в исторических поселениях под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова
В Казани прошло заседание комиссии по вопросам строительства в исторических поселениях под руководством раиса Татарстана Рустам Минниханов. В нем приняли участие представители властей, архитекторы и городские службы.
На встрече обсудили новые проекты строительства в Казани и других городах республики. В столице Татарстана речь шла о подземном паркинге на улице Тукая, образовательном центре «Казанское медресе», объектах КНИТУ-КАИ, жилых комплексах и других зданиях.
Также рассматривались проекты в Чистополе, Лаишево, Билярске и Свияжске — там планируются рестораны, административные здания и жилые дома.
Минниханов отметил, что новые здания должны вписываться в историческую среду и не портить облик городов. Он также подчеркнул важность соблюдения этажности и развития социальной инфраструктуры рядом с жильём. Часть проектов одобрили с доработками, некоторые отправили на пересмотр, а один проект в Мамадыше не согласовали из-за нарушений по этажности.
Кроме того, на заседании обсудили план развития исторического поселения Свияжск, включая сохранение зданий и благоустройство территории.
Напомним, что весной 2026 года количество поездок туристов в малые города Татарстана выросло на 13%.
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