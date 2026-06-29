В Татарстане рассмотрели планы развития Свияжска и других поселений

В Казани прошло заседание комиссии по вопросам строительства в исторических поселениях под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова

Фото: Артем Дергунов

В Казани прошло заседание комиссии по вопросам строительства в исторических поселениях под руководством раиса Татарстана Рустам Минниханов. В нем приняли участие представители властей, архитекторы и городские службы.

На встрече обсудили новые проекты строительства в Казани и других городах республики. В столице Татарстана речь шла о подземном паркинге на улице Тукая, образовательном центре «Казанское медресе», объектах КНИТУ-КАИ, жилых комплексах и других зданиях.

Также рассматривались проекты в Чистополе, Лаишево, Билярске и Свияжске — там планируются рестораны, административные здания и жилые дома.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Минниханов отметил, что новые здания должны вписываться в историческую среду и не портить облик городов. Он также подчеркнул важность соблюдения этажности и развития социальной инфраструктуры рядом с жильём. Часть проектов одобрили с доработками, некоторые отправили на пересмотр, а один проект в Мамадыше не согласовали из-за нарушений по этажности.

Кроме того, на заседании обсудили план развития исторического поселения Свияжск, включая сохранение зданий и благоустройство территории.

Напомним, что весной 2026 года количество поездок туристов в малые города Татарстана выросло на 13%.

Наталья Жирнова