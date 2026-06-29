На Казань пришлось 3% бронирований туристического жилья в июне

В целом лидерами по объему спроса стали Москва (14%) и Санкт-Петербург (12%), на которые суммарно приходится более четверти всех бронирований

Фото: Артем Дергунов

По данным исследования платформы Bronevik.com, на которое ссылается RT, в июне 2026 года Казань вошла в число наиболее востребованных туристических направлений России, заняв 3% от всех бронирований туристического жилья в стране.

В целом лидерами по объему спроса стали Москва (14%) и Санкт-Петербург (12%), на которые суммарно приходится более четверти всех бронирований. На третьем месте расположилась агломерация Большого Сочи с долей 5%.

Помимо столицы Татарстана, в список популярных направлений также вошли Екатеринбург, Нижний Новгород и Краснодар — по 2% на каждый город. Напомним, что из Нижнего Новгорода и Ижевска планируют организовать прямой доступ к аэропорту Казани.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По предварительным данным на июль и август, структура спроса частично меняется: Санкт-Петербург выходит на первое место с 16% бронирований, тогда как у Москвы этот показатель составляет 11%.

— В первую очередь туристы резервируют туристическое жилье в популярных локациях, где свободные номера заканчиваются быстрее. По итогам сезона распределение спроса может несколько измениться за счет более поздних бронирований в крупных городах и на других направлениях с большим номерным фондом, — заключили в сервисе.

Наталья Жирнова