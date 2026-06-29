В Тетюшах продают дом купца и борца с пьянством Ашмарина за 1 рубль

Будущим инвесторам предлагается приобрести объект за символическую сумму с обязательствами по его сохранению как памятника истории и культуры

В Тетюшах выставили на продажу за 1 рубль объект культурного наследия муниципального значения — дом купца и общественного деятеля Петра Ашмарина, расположенный в исторической части города. Об этом сообщает комитет РТ по охране ОКН.

Речь идет об одноэтажном деревянном здании площадью 207,5 кв. м по адресу улица К. Либкнехта, 12. Дом относится к концу XIX века и принадлежал купцу 2-й гильдии Петру Ашмарину, который занимался торговлей швейными машинами «Зингер» и был заметной фигурой в общественной жизни Тетюш.

Ашмарин состоял гласным Тетюшской городской думы, возглавлял земскую управу, а также был церковным старостой Крестовоздвиженской церкви. Он активно участвовал в благотворительности, входил в советы и попечительские органы, в том числе занимался вопросами народной трезвости.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Будущим инвесторам предлагается приобрести объект за символическую сумму с обязательствами по его сохранению как памятника истории и культуры. Напомним, что по такому же принципу в Чистополе за один рубль выставили на продажу дом купца Хабибуллы Зяббарова.

Наталья Жирнова