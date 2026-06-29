Причиной остановки приема документов на венгерские визы в Казани стали технические проблемы

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что Венгрия остается одним из наиболее доступных направлений для получения шенгенской визы

Фото: Динар Фатыхов

Генеральное консульство Венгрии в Казани объяснило приостановку приема документов на оформление виз в визовых центрах VFS Global в Казани, Самаре и Уфе. Как сообщает РБК, причиной названы технические проблемы, сообщили в дипведомстве.

В консульстве уточнили, что ограничения носят временный характер и прием документов будет возобновлен в ближайшее время. При этом в других регионах России визовые центры продолжают работу в штатном режиме, изменения коснулись только трех площадок, относящихся к юрисдикции казанского генконсульства.



После новости об остановке приема документов в Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что Венгрия остается одним из наиболее доступных направлений для получения шенгенской визы. Там добавили, что стандартный срок рассмотрения заявлений составляет около трех недель, а запись на подачу документов по-прежнему доступна.

Наталья Жирнова