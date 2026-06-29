В татарстанских вузах в этом году открыли 23,3 тыс. бюджетных мест

Больше половины — 60% — приходится на КФУ, КНИТУ и КАИ

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в татарстанских вузах открыли для абитуриентов 23,3 тыс. бюджетных мест. Это на 1% больше, чем годом ранее, сообщил сегодня на брифинге в кабмине министр образования республики Ильсур Хадиуллин.

Больше половины бюджетных мест — 60% — приходится на три крупнейших вуза Татарстана: КФУ, КНИТУ и КАИ.

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Наибольшее количество бюджетных мест выделено на такие направления:

образование и педагогические науки;

информатика и вычислительная техника;

электро— и теплоэнергетика;

химические технологии;

машиностроение.

Напомним, после введения в России ограничения на платный прием по ряду специальностей объем платных мест в вузах Татарстана сократился на 45%.

— С текущего года Министерство науки и высшего образования России будет устанавливать предельное количество платных мест по программам бакалавриата и специалитета.<…> Объем платных мест по данным специальностям в вузах республики сократился на 45%, — сказал министр.

Больше всего сократилось число мест для платников в негосударственных вузах — по сравнению с прошлым годом на 60%. В государственных университетах оно стало ниже на 30%.

Галия Гарифуллина