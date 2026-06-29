В Татарстане к концу недели потеплеет до +30 градусов

30 июня в большинстве районов РТ ожидаются дожди, местами сильные, а вот на западе республики и в Казани осадки маловероятны

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие дни сохранится прохладная погода с дождями, однако к концу недели в республике потеплеет до +30 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

В минувшие выходные днем температура воздуха составляла от +12 до +19 градусов, ночью — от +5 до +12 градусов. В республике шли дожди, а среднесуточная температура оказалась на 6—8 градусов ниже нормы.

30 июня в большинстве районов Татарстана ожидаются дожди, местами сильные. На западе республики и в Казани осадки маловероятны. Также прогнозируется сильный северный ветер с порывами до 22 м/с. Ночью температура составит от +10 до +15 градусов, днем — от +18 до +23 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Небольшие дожди сохранятся 1 и 2 июля в восточных районах республики. При этом воздух начнет постепенно прогреваться: днем 1 июля ожидается от +20 до +25 градусов, 2 июля — до +23 градусов, а на западе Татарстана — до +28 градусов.

3 июля существенных осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов. По предварительному прогнозу, 4 июля местами вновь пройдут кратковременные дожди, однако дневная температура повысится до +30 градусов.

Напомним, что Национальное агентство по здравоохранению Франции (SPF) зарегистрировало с 24 по 28 июня на 1 тыс. смертей больше, чем за аналогичные предыдущие временные периоды. Как сообщило Agence France-Presse (AFP), это связано с аномальной жарой, продолжающейся во Франции, а также еще в ряде стран Европы.

Наталья Жирнова