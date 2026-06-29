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В Татарстане отменили режим ракетной опасности

19:20, 29.06.2026

Он действовал в республике меньше часа — 43 минуты

В Татарстане отменили режим «Ракетная опасность». Об этом сообщили в МЧС.

Он действовал в республике меньше часа — 43 минуты.

Напомним, что ракетную опасность объявляли в соседней с Татарстаном и Самарской области, о чем сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Это уже четвертый раз за последнюю неделю. Ранее режим вводили 27 июня. Тогда, рано утром, в республике звучали сирены.

Наталья Жирнова

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