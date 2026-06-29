В России спрос на литературу о борьбе с тревогой вырос на 85% за год

Лидером продаж среди книг о тревожности в 2026 году стала работа Хэ Нам Ким «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей»

Фото: Артем Дергунов

Россияне стали значительно чаще покупать книги, посвященные борьбе с тревожностью, навязчивыми мыслями и психологической самопомощи. Об этом «Газете.Ru» сообщили в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

По данным сети, в I квартале 2026 года спрос на такую литературу вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, интерес к теме продолжил расти и в течение года: во II квартале продажи увеличились еще на 19% относительно первого.

Лидером продаж среди книг о тревожности в 2026 году стала работа Хэ Нам Ким «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей». В топ-10 также вошли «Тревожный мозг. Как успокоить мысли» Джозефа А. Аннибали, «Правила продуктивности для невротика» Виталия Бужана, «Почему я застреваю в навязчивых мыслях» Бен Джи Ен.



Наталья Жирнова