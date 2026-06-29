На системы контроля доступа для четырех школ Казани направят более 1,6 млн рублей

Речь идет о школе №69 в Приволжском районе, лицее №78 «Фарватер», гимназии №94 и Русско-татарской школе №129

Фото: Артем Дергунов

В школах Казани планируют установить системы контроля и управления доступом (СКУД) для усиления безопасности образовательных учреждений. Соответствующее техническое задание предусматривает монтаж оборудования в четырех школах города.

Речь идет о школе №69 в Приволжском районе, лицее №78 «Фарватер», гимназии №94 и Русско-татарской школе №129. Общая стоимость работ оценивается в более чем 1,65 млн рублей.

Система должна обеспечить организованный пропускной режим, контроль доступа и различные сценарии работы, включая штатный режим, экстренную эвакуацию и восстановление данных. Также предусмотрена интеграция с системой «Образовательная карта ученика».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Оборудование будет защищено от внешних воздействий и несанкционированного доступа, а при пожарной сигнализации система должна автоматически разблокировать проходы для эвакуации.

Напомним, что на обновление 11 школьных столовых Казани в 2026 году направят 327 млн рублей. Каждому помещению будет присвоен уникальный дизайн и новая мебель.

Наталья Жирнова