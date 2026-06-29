В Казани и еще двух городах России приостановили выдачу венгерских виз

О дате возобновления работы этих центров обещают уведомить дополнительно

Фото: Арсений Фавстрицкий

С 29 июня в визовых центрах Казани, Самары и Уфы приостановили прием заявлений на получение венгерской визы. Отмечается, что документы перестанут принимать по распоряжению Генконсульства Венгрии в столице Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе Генерального консульства Венгрии, о дате возобновления работы этих центров обещают уведомить дополнительно.

Напомним, что ранее Япония повысила стоимость въездных виз, но с исключением для россиян.

Никита Егоров