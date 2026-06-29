В акватории Камы ограничат движение лодок и гидроциклов в связи с проведением фестиваля «KAMA FEST — 2026»

Исключение сделано для судов органов государственной власти и организаций, задействованных в подготовке и проведении фестиваля

Фото: Артем Дергунов

В Елабуге на Каме пройдет семейный фестиваль «KAMA FEST — 2026», при проведении которого будут введены временные ограничения на использование маломерных судов в акватории реки. Соответствующее постановление принято Кабинетом Министров РТ.

Мероприятие запланировано на 27 и 28 июня 2026 года. В первый день фестиваль пройдет с 10:30 до 14:15, во второй — с 08:00 до 16:15. Площадкой станет акватория реки Камы в районе городского пляжа Елабуги.

На время проведения фестиваля вводится запрет на использование маломерных судов в радиусе 600 метров от берега. Ограничения распространяются на парусные, прогулочные, спортивные суда, гидроциклы, байдарки и гребные лодки. Исключение сделано для судов органов государственной власти и организаций, задействованных в подготовке и проведении фестиваля.



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Наталья Жирнова