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В Татарстане ввели режим ракетной опасности

18:39, 29.06.2026

Это уже четвертый раз за последнюю неделю

В Татарстане ввели режим «Ракетная опасность». Об этом сообщили в МЧС.

Помимо этого, ракетную опасность объявили в соседней с Татарстаном Самарской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев. Это уже четвертый раз за последнюю неделю. Ранее режим вводили 27 июня. Тогда, рано утром, в республике звучали сирены.

скриншот приложения МЧС

Искусственный интеллект активно внедряется в систему противовоздушной обороны, и ожидается, что результаты будут представлены к ноябрю. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

Наталья Жирнова

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