В Татарстане ввели режим ракетной опасности
Это уже четвертый раз за последнюю неделю
В Татарстане ввели режим «Ракетная опасность». Об этом сообщили в МЧС.
Помимо этого, ракетную опасность объявили в соседней с Татарстаном Самарской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев. Это уже четвертый раз за последнюю неделю. Ранее режим вводили 27 июня. Тогда, рано утром, в республике звучали сирены.
Искусственный интеллект активно внедряется в систему противовоздушной обороны, и ожидается, что результаты будут представлены к ноябрю. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
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