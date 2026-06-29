В Татарстане ввели режим ракетной опасности

Это уже четвертый раз за последнюю неделю

В Татарстане ввели режим «Ракетная опасность». Об этом сообщили в МЧС.

Помимо этого, ракетную опасность объявили в соседней с Татарстаном Самарской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев. Это уже четвертый раз за последнюю неделю. Ранее режим вводили 27 июня. Тогда, рано утром, в республике звучали сирены.



скриншот приложения МЧС

Искусственный интеллект активно внедряется в систему противовоздушной обороны, и ожидается, что результаты будут представлены к ноябрю. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

Наталья Жирнова