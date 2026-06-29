Мишустин поддержал идею сократить число форумов за бюджетный счет

При этом премьер подчеркнул, что деловые форумы должны в первую очередь организовываться бизнесом, а государство будет поддерживать такие инициативы только в необходимых случаях

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко сократить количество форумов, которые проводятся за счет бюджетных средств, сообщил «СенатИнформ».

Во время встречи с сенаторами Матвиенко предложила проанализировать эффективность таких мероприятий и оценить, насколько оправданы расходы на их проведение. По ее словам, форумы, финансируемые из федерального и региональных бюджетов, могут проводиться реже, если их результативность окажется недостаточной.

Мишустин заявил, что правительство рассмотрит этот вопрос. Он отметил, что мероприятия, не приносящие ощутимой отдачи, следует минимизировать. При этом премьер подчеркнул, что деловые форумы должны в первую очередь организовываться бизнесом, а государство будет поддерживать такие инициативы только в необходимых случаях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матвиенко также отметила, что сокращение числа форумов позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и снизить нагрузку на федеральных и региональных чиновников, которые участвуют в подготовке и проведении подобных мероприятий.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» стал популярной авторитетной площадкой. Такое мнение ранее выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поблагодарила руководство Татарстана за высочайший уровень организации и проведение «КазаньФорума», который прошел с 12 по 17 мая в столице Татарстана.

Наталья Жирнова