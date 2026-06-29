Судебные приставы Татарстана ищут подрядчика для перевозки выдворяемых мигрантов за 10 млн рублей

Маршруты охватят перемещения между Казанью, Набережными Челнами, аэропортами Москвы — Домодедово и Шереметьево, а также аэропортом Казани

Фото: Реальное время

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по РТ объявило закупку услуг по перевозке иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению. Контракт планируется заключить на 2027 год, следует из материалов тендера на 10 миллионов рублей.

Согласно документации, для перевозок будут использоваться автобусы вместимостью не менее 20 мест. Маршруты охватят перемещения между Казанью, Набережными Челнами, аэропортами Москвы — Домодедово и Шереметьево, а также аэропортом Казани.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Услуги планируется оказывать круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, по заявкам заказчика в течение всего 2027 года. Исполнитель также должен обеспечить соблюдение всех требований транспортной безопасности, включая предрейсовые осмотры и страхование пассажиров.

Напомним, что МВД могут передать контроль над профессиями для трудоустройства мигрантов.

Наталья Жирнова